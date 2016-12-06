В Киеве задержаны трое полицейских, которые "крышевали" бордели

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Операция проводилась совместно с прокуратурой и управлением внутренней безопасности Нацполиции.

Как отмечается, «оборотни в погонах» систематически получали сотни тысяч гривен за «крышевание» столичных веб-студий и домов терпимости, которые действовали под вывесками массажных салонов.

В частности, вымогатели требовали от одного из нелегальных дельцов 250 тыс. грн за непрепятствование его незаконной деятельности.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 148 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Продолжаются обыски по месту работы и жительства злоумышленников.