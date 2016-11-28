СБУ разоблачила банду "оборотней в погонах"
Деятельность организованной преступной группы, состоявшей из руководителей и оперативных работников полиции, прекратила в Кропивницком Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали нескольких членов банды еще в июле этого года при вымогательстве 200 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы растление несовершеннолетних.
Как установило досудебное следствие, «оборотни в погонах» специализировались на грабежах, кражах, незаконных обысках, истязании, вымогательстве денег, взяточничестве, мошенничестве и тому подобном.
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Будучи осведомленными с работой правоохранительных органов, они тщательно готовились к каждому преступлению, подолгу следили за жертвами.
Организатором банды был руководитель одного из подразделений Кропивницкого отдела полиции, который привлек к преступной деятельности трех своих подчиненных и гражданского.
21 ноября всем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.