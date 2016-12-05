В Киеве на трамвайной остановке произошла стрельба

В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице. Заявитель сообщил, что у него возник словесный конфликт с прохожим - и тот несколько раз выстрелил в него из пистолета. Заявителя госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением губы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла пистолет и разрешение на его ношение.

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Правоохранители опросили 56-летнего владельца оружия. С его слов, потерпевшего он не знает и пояснил, что у него действительно возник конфликт с мужчиной. Словесная перепалка перешла в драку: когда же оппонент пытался его задушить, решил применить оружие.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.