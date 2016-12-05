Геращенко о перестрелке в Княжичах: разведчики не успели сообщить, что их задерживает ГСО

По его словам, в соседнем доме сработала автоматическая сигнализация. На вызов выехала служба госохраны, передает Сегодня.

Далее, продолжил Геращенко, они увидели следы на снегу, которые вели в недостроенный дом. И зашли в этот дом, рассчитывая увидеть и проверить, что это за следы.

"Там они увидели двух наших разведчиков в штатском, задержали их, естественно, применяя силовые приемы. Разведчики не успели сообщить, что их задерживает служба ГСО", – рассказал он.

Геращенко сообщил, что, по предварительным данным, которые есть у прокуратуры, разведчики лишь успели сообщить, что к дому подходят неизвестные, а дальше уже были слышны лишь звуки борьбы.

"Сотрудники госслужбы охраны, задержавшие разведчиков, посадили их к себе в автомобиль. Разведчики, соблюдая инструкцию, не сообщили им о том, что они разведчики. По инструкции, которая существует для работы полицейской разведки, они должны были это сообщить уже в райотделе начальнику и, соответственно, выйти на связь со своим руководством", – отметил он.

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По словам советника главы МВД, в это время группа захвата, которую сопровождали бойцы спецподразделения КОРД, подумала, что ребят-разведчиков задержали грабители и им грозит гибель, опасность, что они стали заложниками. Все это длилось в течение нескольких минут. Было принято роковое решение о штурме и освобождении заложников. В ходе штурма сотрудники госслужбы охраны в свою очередь подумали, что на них нападают грабители или бандиты, и открыли огонь навстречу. В итоге погибли два сотрудника Службы госохраны, погибли двое разведчиков, которые находились в Службе госохраны, и погиб один из представителей спецподразделения КОРД.

"Это огромная человеческая трагедия. Сейчас следователи прокуратуры выясняют все обстоятельства, все детали, восстанавливают посекундно картину, как принималось решение о том, что необходимо идти на освобождение заложников, достаточные ли были на это основания. Сама банда грабителей отказалась в тот момент от своего преступного умысла, по предварительной информации. Их задержали, когда они возвращались в Киев. Эта группа грабителей совершила целый ряд грабежей, разбоев, используя огнестрельное оружие. Передвигались на дорогих внедорожниках Toyota Land Cruiser 200. Эта группа сейчас задержана. Все причастные к ним также будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Следствие прокуратуры даст свой законный вердикт о том, как и почему все это произошло. Это ужасная трагедия. Ее нельзя использовать для танцев на костях и в политических целях. Но разобраться в деталях нужно", – добавил Геращенко.

Также он заявил, что во время проведения специальных операций по задержанию опасных преступников уголовный розыск не должен и не обязан предупреждать об этом ни патрульную полицию, ни службу охраны.

"Потому что зачастую информация о работе преступных группировок собирается месяцами или годами и ценится на вес золота. Кстати, преступники и грабители, которых задержали, пользовались рациями – в том числе, настроенными на полицейские волны. Просто если бы кто-то из сотрудников полиции, не участвовавший в этом, мог в воздух передать, что здесь проводится спецоперация, все могло сорваться", – пояснил Геращенко.