Пассажирский поезд "Москва – Хмельницкий" столкнулся с "КамАЗом"

Пассажирский поезд сообщением «Москва – Хмельницкий» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Происшествие произошло вчера, 4 декабря, вечером, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполіції в Хмельницкой области.

Поезд столкнулся с грузовиком возле с.Щиборівка Красиловского района Хмельницкой области на железнодорожном переезде.

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"Пассажирский поезд сообщением «Москва — Хмельницкий» столкнулся с автомобилем «КамАЗ», водитель которого, не убедившись в безопасности движения, начал пересекать колею. В результате столкновения грузовик перевернулся на правый бок, также было повреждено обшивку дизельного тепловоза поезда", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате столкновения никто из людей не пострадал. Поезд транспортировали в Красиловское депо для замены тепловоза, и в 13.30 часов его движение было восстановлено.