В Киеве со стрельбой задержали грузина, который разбил три машины, пытаясь скрыться

Как сообщает патрульная полиция в Facebook, водитель Volkswagen Jetta нарушил правила дорожного движения около 8 часов утра на Броварском проспекте. После передачи патрульным документов для проверки водитель попытался убежать.

Мужчина во время непродолжительной погони не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, затем с маршруткой "Богдан". После этого автомобиль резко остановился, что привело к ДТП с автомобилем патрульных, который его преследовал.

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Далее мужчина выбежал из авто и попытался убежать в лес. Полицейские побежали за ним и выстрелили из табельного оружия в воздух. Подозреваемый упал на землю и сдался.

Водитель и автомобиль находились в розыске. Мужчина - по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Его автомобиль похож на тот, который подпадает под ориентировку по совершению ряда преступлений на территории города Киева.