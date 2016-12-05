"Почему они не смогли распознать друг друга?": как соцсети отреагировали на смертельную перестрелку полицейских в Княжичах

Так, погиб начальник отдела управления КОВД Главного управления Национальной полиции в г. Киеве майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве старший лейтенант полиции Мария Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Сергей Орлов.

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В то же время грабители, услышав стрельбу, отказались от своих планов и скрылись с места происшествия.

В соцсетях активно комментируют эти трагические события:

Журналист: Самая распространенная версия в #Княжичах – полицейские сами промышляли воровством. А ГСО задержала ыхhttps://t.co/95MwJ2YNXM — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) December 4, 2016





По трагедии с полицейскими:

1 вариант

одно из подразделений совершал незаконные действия-все понятно

2-й

все действовали в рамках Закона - тогда вообще мрак — ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) December 4, 2016