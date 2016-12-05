"Почему они не смогли распознать друг друга?": как соцсети отреагировали на смертельную перестрелку полицейских в Княжичах

09:38, 05 декабря 2016
Происшествия
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Утром 4 декабря Украину всколыхнула трагическая новость: во время спецоперации по задержанию банды грабителей погибли пятеро правоохранителей.

В Княжичах погибли 5 полицейских / Фото УНИАН

Так, погиб начальник отдела управления КОВД Главного управления Национальной полиции в г. Киеве майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве старший лейтенант полиции Мария Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Сергей Орлов.

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В то же время грабители, услышав стрельбу, отказались от своих планов и скрылись с места происшествия.

В соцсетях активно комментируют эти трагические события:


 

 

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