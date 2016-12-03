Под Днепром перевернулся автобус с детьми: 19 детей травмированы, одна женщина погибла
21:24, 03 декабря 2016Происшествия
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За 15 километров от Днепра перевернулся автобус, который вез из Кропивницкого на фестиваль "Днепровские волны" 35 детей.
Фото ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
Как сообщил на своей странице в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов со ссылкой на данные областной детской клинической больницы, 19 детей получили переломы, порезы и вывихи.
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«Всем оказана медицинская помощь. Здоровые отказываются ехать в отель, боятся садиться в автобус и ночевать в больнице. Из взрослых, которые сопровождали, все живые. Два человека в больнице», - написал Филатов.
В результате аварии погибла местная женщина, которая стояла на обочине.
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