Под Днепром перевернулся автобус с детьми: 19 детей травмированы, одна женщина погибла

Как сообщил на своей странице в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов со ссылкой на данные областной детской клинической больницы, 19 детей получили переломы, порезы и вывихи.

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«Всем оказана медицинская помощь. Здоровые отказываются ехать в отель, боятся садиться в автобус и ночевать в больнице. Из взрослых, которые сопровождали, все живые. Два человека в больнице», - написал Филатов.

В результате аварии погибла местная женщина, которая стояла на обочине.