В полиции Киева утверждают, что в ДТП на проспекте Глушкова пострадал только один человек

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

В частности, отмечается, что полиция в 08.43 получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Глушкова.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля из-за сложных погодных условий не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате телесные повреждения получил 70-летний местный житель, которого «скорая» доставила в больницу», - информирует полиция.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Механизм ДТП устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта dtp.kiev.ua, на проспекте Глушкова фура снесла остановку общественного транспорта и парикмахерскую. Отмечалось, что «в результате масштабного ДТП пострадали десять человек. Госпитализированы семь».