В Запорожской области задержали угонщика авто, который стрелял в полицейских из винтовки (фото, видео)

В Запорожской области полицейские задержали 42-летнего мужчину, на которого поступила жалоба в отделение полиции об угоне им автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правоохранители объявили план «Перехват» в Запорожье и прилегающих районах.

«Во время подворового обхода оперуполномоченный полиции пришел к ранее судимому 42-летнему гражданине, который проживает по улице Александровской в поселке Солнечное. Владелец жилья встретил в полицейского выстрелом из винтовки калибра 5,6 мм. Выстрелом было повреждено авто оперативника», - говорится в сообщении.

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Правонарушителя задержали, а в его доме во время поверхностного осмотра, полиция обнаружила и изъяла большое количество огнестрельного и холодного оружия.

Изъятые предметы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

«В дальнейшем, правоохранители установили местонахождение и похищенного авто. Его злоумышленник оставил на территории одного из предприятий, где работали его знакомые», - сообщили в полиции.