В суде Кривого Рога во время судебного заседания произошла стрельба

Об этом сообщает 0564.ua.

Поддержать бойца в суд пришли криворожские активисты, некоторые из них фиксировали судебное заседание на видеокамеру.

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Однако судья Светлана Хоминич запретила видеосъемку, вынесла соответствующее определение и дала задание переписать всех, у кого были видеокамеры. Сама судья покинула зал суда.

Конфликт произошел между охраной и активистами после того, как одному из журналистов разбили камеру. Во время конфликта один из охранников сделал несколько выстрелов вверх.

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На месте происшествия работает полиция.

Правозащитница Валентина Крывда проинформировала об инциденте представителей проекта "Открытый суд".