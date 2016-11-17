В Киеве на Лесном массиве из-за прорыва трубы заблокировано движение ряда троллейбусов и автобусов – КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«От начала движения изменен маршрут троллейбусов маршрутов №№ 37, 37А и автобусов маршрутов №№ 33, 63 из-за повреждения, а именно: прорыв трубы (400 мм) ПАО «АК «Киевводоканал» на вул. Милютенко», - говорится в сообщении.

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На время ликвидации прорыва работу общественного транспорта организовано с изменениями, а именно:

- троллейбусы маршрутов №№ 37, 37А будут курсировать от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и ст. «Зенит»;

- движение автобусов маршрутов №№ 33, 63 организовано для автобусов № 33 по трассе: ст. м. Лесная – ул. Милютенко – вул. Курчатова – ул. Жукова – Лесной массив, маршрут № 63 с изменениями от вул. Милютенко – вул. Курчатова – ул. Жукова – Лесной массив.