В Киеве злоумышленники обокрали квартиру судьи – полиция
В Киеве неизвестные мужчины путем взлома оконной решетки обокрали квартиру судьи.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в г. Киеве.
«Неизвестные мужчины путем взлома оконной решетки проникли в квартиру и похитили имущество. Начато уголовное производство», – отмечается в сообщении.
В Нацполиции сообщают, что к работникам Дарницкого управления полиции обратилась владелица квартиры, которую обокрали. Женщина рассказала, что в выходные дни ездила за город, а когда вернулась, то увидела, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения и деньги.
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«Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленников. Следствие продолжается», – говорится в сообщении.