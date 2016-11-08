В Одессе на Объездной дороге перевернулась фура (видео)
14:59, 08 ноября 2016Происшествия
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Вчера вечером на Объездной дороге произошло опрокидывание грузовика.
Происшествие имело место вчера около 22:00 / скриншот
Как сообщила 048 пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко, пострадавших людей нет.Читайте такжеВблизи Львова автомобиль сбил насмерть женщину
Происшествие имело место вчера около 22:00. В грузовом автомобиле оторвало рулевую тягу, в результате фура съехала в кювет и перевернулась.
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