В Одессе на Объездной дороге перевернулась фура (видео)

14:59, 08 ноября 2016
Происшествия
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Вчера вечером на Объездной дороге произошло опрокидывание грузовика.

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Как сообщила 048 пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко, пострадавших людей нет.Читайте такжеВблизи Львова автомобиль сбил насмерть женщину

Происшествие имело место вчера около 22:00. В грузовом автомобиле оторвало рулевую тягу, в результате фура съехала в кювет и перевернулась.

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