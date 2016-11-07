В Харьковской области сгорел рейсовый автобус (фото)

В Балаклейском районе Харьковской области сгорел рейсовый автобус АЗ 256 (2008 года выпуска). Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел сегодня утром, когда автобус двигался сообщением г. Балаклея – с. Пятигорское.

"К месту происшествия прибыло 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 9 спасателей. На то время все семеро пассажиров покинули салон горящего автобуса. Площадь пожара составила около 20 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

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Никто не пострадал, поскольку водитель вовремя почувствовал легкий запах дыма из моторного отсека и сразу всех высадил, самостоятельно приступив к тушению огня, но в конце концов ему это не удалось. Пламя распространялось очень быстро и моментально охватило весь салон.

«Спасатели потушили пожар в 08:20. Его причина выясняется», - говорится в сообщении