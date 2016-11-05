В Одессе полицейское авто столкнулось с мопедом

В результате ДТП, которое произошло сегодня в Суворовском районе Одессы с участием полицейского автомобиля, пострадал человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, авария произошла на перекрестке улиц Добровольского и Кишиневской.

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«Произошло столкновение служебного патрульного автомобиля Toyota Prius и мопеда. Водителя мопеда доставили в больницу. На место происшествия выехал следователь для оформления соответствующих материалов», - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, в Одессе на Хаджибейській дороге грузовик столкнулся с трамваем №20. Водитель грузовика не уступил дорогу трамваю, в результате чего они столкнулись.