В Одессе грузовик столкнулся с трамваем

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

ДТП произошло около 6:30 утра. Водитель грузовика не уступил дорогу трамваю, в результате чего они столкнулись.

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«Водитель фуры не предоставил дороги и допустил столкновение. В результате транспортные средства получили механические повреждения», - говорится в сообщении.

Оба транспортные средства получили повреждения. У трамвая разбита передняя часть.

Напомним, вчера, 2 ноября, в Одессе произошлоДТП с участием инкассаторского микроавтобуса. В районе пересечения Польского спуска и улицы Бунина автомобиль Citroen врезался в инкассаторский микроавтобус Volkswagen. Очевидцы сообщали, что слышали выстрелы.