Похищенную в центре Одессы женщину правоохранители освободили в Киеве

Как сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко, в пятницу оперативники уголовного розыска провели спецоперацию по освобождению заложницы, за которую требовали крупный выкуп.

Якубенко отметила, что в настоящее время женщина находится в безопасности и дает показания полиции.

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Как уточнил УНИАН источник в главке полиции, в ходе спецоперации также задержаны пять человек, причастных к похищению. Один из задержанных – житель Донецкой области, четверо — жители Киевского региона.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 ноября в центре Одессы неизвестные похитили женщину-предпринимателя, 1962 года рождения. Похищение произошло в Мукачевском переулке, когда она парковала свой автомобиль Lexus возле дома, в котором проживает. В салон подсели неизвестные и насильно увезли женщину в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Позднее злоумышленники обратились к родственникам женщины и потребовали выкуп в размере 200 тыс. долларов.