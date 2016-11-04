В центре Одессы неизвестные похитили женщину - полиция

Как сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко, похищение произошло 2 ноября около 19:00, когда потерпевшая, 1962 г. р., возвращалась домой.

«Установлено, что похищение произошло в Мукачевском переулке, когда она парковала свой автомобиль Lexus возле дома, в котором проживает. В салон подсели двое неизвестных, затолкали в машину и увезли. В полицию о похищении женщины сообщил ее сын», - рассказала Якубенко.

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Открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, похищенная – известный в городе предприниматель. Злоумышленники уже обратились к ее родственникам и потребовали выкуп в размере 200 тыс. долл.