В СБУ объяснили, почему отсутствуют е-декларации руководства ведомства

Однако, как сообщает пресс-центр СБУ, согласно законодательству, данные сотрудников спецслужбы не могут быть доступны широкой общественности.

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"Заметим, что статья 52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает разработку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции особого порядка финансового контроля относительно лиц, которые занимают должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность, в способ, что делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью неразглашении информации с ограниченным доступом в СБУ было организовано электронное декларирование сотрудников с сохранением представленных ими сведений на специально отведенных ресурсах. С НАПК это было заблаговременно согласовано.

По данным пресс-центра, соответствие задекларированных сотрудниками СБУ данных смогут в полной мере проверить представители НАПК в определенном законом порядке.