В Харькове дезертира приговорили к штрафу в 25 тысяч гривень
22:29, 01 ноября 2016Происшествия
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Дзержинский районный суд признал медика воинской части виновным в дезертирстве и приговорил его к крупному штрафу.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
В августе 2014 года подсудимый был назначен начальником эндоскопического кабинета в воинской части, а в мае 2015 был назначен дежурным помощником военного хирурга. Однако он так и не явился на дежурство и более на службе не появлялся.
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В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 407 УК Украины ("самовольное оставление воинской службы в условиях боевой обстановки"), однако ограничился штрафом в размере 25500 гривень.
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