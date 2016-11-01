В Харькове дезертира приговорили к штрафу в 25 тысяч гривень

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

В августе 2014 года подсудимый был назначен начальником эндоскопического кабинета в воинской части, а в мае 2015 был назначен дежурным помощником военного хирурга. Однако он так и не явился на дежурство и более на службе не появлялся.

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В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 407 УК Украины ("самовольное оставление воинской службы в условиях боевой обстановки"), однако ограничился штрафом в размере 25500 гривень.