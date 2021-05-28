Девочка сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины.

Полиция Донетчины взяла под опеку несовершеннолетнюю жительницу так называемой "ДНР", которая сбежала из оккупированной территории, перейдя минные поля.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» в пгт Верхнеторецкое вышла 16-летняя девочка . Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой «ДНР».

«Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины», - сообщили в полиции.

По словам девочки, она имеет родственников на Западной Украине. Сейчас ею занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

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Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

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Автор: Денис Прядко