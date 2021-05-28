Полиция Донетчины взяла под опеку несовершеннолетнюю жительницу так называемой "ДНР", которая сбежала из оккупированной территории, перейдя минные поля.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» в пгт Верхнеторецкое вышла 16-летняя девочка . Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой «ДНР».
«Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины», - сообщили в полиции.
По словам девочки, она имеет родственников на Западной Украине. Сейчас ею занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет.
До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.
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Российские паспорта на оккупированных территориях
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.
- Выдача документов производится в Ростовской области.
- Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.
Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.
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