В списке - лица, причастные к оккупации украинского Крыма и развязыванию Россией войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении срока действия санкций против 674 физических и 138 юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №203/2021 от 21 мая.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль над выполнением этого решения возложен на секретаря Совбеза Алексея Данилова.

В решении СНБО говорится о поддержке внесенных Кабинетом министров и Службой безопасности Украины предложений о применении ограничительных мер к физическим и юридическим лицам.

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Также поручено правительству вместе с СБУ и Национальным банком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а Министерству иностранных дел - проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Так, в санкционном списке 674 физические лица. Среди них - Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию РФ, осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в АР Крым), Денис Пушилин (возглавляет оккупационную администрацию РФ, осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в Донецкой области), Леонид Пасичник (возглавляет оккупационную администрацию РФ , осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в Луганской области). Кроме граждан РФ, в санкционном списке есть граждане других стран, в частности, Грузии, Беларуси, Греции, Молдовы, Украины.

Кроме того, в санкционном списке - 138 юридических лиц. Это российские телеканалы (НТВ, "Первый канал", ВГТРК, "Звезда", ТНТ, Рен-ТВ и другие), ряд российских средств массовой информации, финансовые учреждения и компании и тому подобное.

Напомним, 14 мая СНБО продлила срок действия санкции против определенного количества граждан и компаний Российской Федерации. "Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае, в отношении определенного количества граждан Российской Федерации и граждан Украины, и компаний Российской Федерации", - заявил Данилов.

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Автор: Виталий Саенко