В воинской части в Кропивницком прогремел взрыв, есть погибший (фото)

Как сообщает местное издание Gre4ka.info, взрыв произошел на 2 этаже Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Кировоградской области. Второй и третий этажи помещения арендует воинская часть.

Читайте такжеПод Харьковом в школе взорвался котел, есть пострадавшие (фото)

По предварительной информации, взрыв произошел из-за ручной гранаты Ф1.

По словам представителя воинской части, в результате взрыва погиб один человек, а трое травмированы.