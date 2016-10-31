В воинской части в Кропивницком прогремел взрыв, есть погибший (фото)
14:41, 31 октября 2016Происшествия
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На территории воинской части В2136 в Кропивницком произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
По предварительной информации, взрыв произошел через ручную гранату Ф1 / gre4ka.info
Как сообщает местное издание Gre4ka.info, взрыв произошел на 2 этаже Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Кировоградской области. Второй и третий этажи помещения арендует воинская часть.
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По предварительной информации, взрыв произошел из-за ручной гранаты Ф1.
По словам представителя воинской части, в результате взрыва погиб один человек, а трое травмированы.
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