На Яворовском полигоне прогремел взрыв, СМИ назвали причину (видео)
На Яворовском полигоне на Львовщине трое военнослужащих получили ранения.
Один из них – гранатометчик 24-й механизированной бригады – после стрельб нашел на тактическом поле неизвестный предмет, который взорвался прямо в руках, передает ТСН.
Осколки попали еще в двух товарищей, которые стояли поблизости.
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Всех забрали в больницу. Угрозы для их жизни, говорят медики, нет.
В военной части проводят служебное расследование. Известно, что контрактники пренебрегли элементарными мерами безопасности.
По предварительным данным, боец поднял остатки противотанковой управляемой ракеты.
Ранее на Яворовском полигоне во время учений погиб военный. В Минобороны сообщили, что погиб младший сержант службы по контракту, 35-летний львовянин.