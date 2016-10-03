На Яворовском полигоне прогремел взрыв, СМИ назвали причину (видео)

Один из них – гранатометчик 24-й механизированной бригады – после стрельб нашел на тактическом поле неизвестный предмет, который взорвался прямо в руках, передает ТСН.

Осколки попали еще в двух товарищей, которые стояли поблизости.

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Всех забрали в больницу. Угрозы для их жизни, говорят медики, нет.

В военной части проводят служебное расследование. Известно, что контрактники пренебрегли элементарными мерами безопасности.

По предварительным данным, боец поднял остатки противотанковой управляемой ракеты.

Ранее на Яворовском полигоне во время учений погиб военный. В Минобороны сообщили, что погиб младший сержант службы по контракту, 35-летний львовянин.