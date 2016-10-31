На Львовщине погиб водитель, который пытался помочь сбитому пешеходу (видео)

13:56, 31 октября 2016
Происшествия
1883 0

Водитель легковушки задел зеркалом пешехода, тот упал на дорогу. Водитель остановился на обочине и без светоотражающей жилетки вышел, чтобы оказать помощь.

На Львовщине погиб водитель, который пытался помочь сбитому пешеходу / Скриншот

Водителя, вышедшего на помощь пешеходу, сбило другое авто.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: водитель Porsche врезался в припаркованное авто, после чего скрылся (фото)

А пешехода, который пытался самостоятельно встать с проезжей части, переехали еще две легковушки, которые скрылись с места происшествия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter