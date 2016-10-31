На Львовщине погиб водитель, который пытался помочь сбитому пешеходу (видео)
13:56, 31 октября 2016Происшествия
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Водитель легковушки задел зеркалом пешехода, тот упал на дорогу. Водитель остановился на обочине и без светоотражающей жилетки вышел, чтобы оказать помощь.
На Львовщине погиб водитель, который пытался помочь сбитому пешеходу / Скриншот
Водителя, вышедшего на помощь пешеходу, сбило другое авто.
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А пешехода, который пытался самостоятельно встать с проезжей части, переехали еще две легковушки, которые скрылись с места происшествия.
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