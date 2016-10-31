На Львовщине погиб водитель, который пытался помочь сбитому пешеходу (видео)

Водитель легковушки задел зеркалом пешехода, тот упал на дорогу. Водитель остановился на обочине и без светоотражающей жилетки вышел, чтобы оказать помощь.

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