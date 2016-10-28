На Одесщине стало известно о втором за день избитом "оппоблоковце"
В Одессе неизвестные избили депутата Одесского городского совета Алексея Еремицу ("Оппозиционный блок").
Как сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко, нападение произошло сегодня примерно час назад на улице Водопроводной.
По ее данным, на потерпевшего напали 4 человека. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
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В пресс-службе Одесской областной организации «Оппозиционного блока» сообщили, что четверо неизвестных молодых человека, скрывшие свои лица шарфами, напали на машину Еремицы.
В автомобиле в момент нападения находился водитель и сам депутат.
В пресс-службе заявили, что нападавшие использовали складные биты, одну из которых потеряли «на месте преступления».
Отмечается, что водитель Еремицы получил травму головы, а у депутата - ушибы ног.
В эфире одного из местных телеканалов депутат горсовета сообщил, что нападение произошло в районе завода «Стальканат». Он подчеркнул, что связывает нападение, в первую очередь, с работой в городском совете. Случившееся он назвал стремлением его запугать.
Якубенко добавила, что сегодня также поступило заявление в полицию от депутата Ананьевского районного совета области о нападении на него во время заседания сессии. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня Одесская областная организация ”Оппозиционного блока” заявила об избиении депутата этой политсилы в Ананьевском районном совете Одесской области Николая Балана во время сессии районного совета.
По словам очевидцев, неизвестные в масках вошли на заседание райсовета, вывели Балана на улицу, бросили в мусорный бак и обсыпали мукой.