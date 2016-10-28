На Одесщине "оппоблоковца" избили и бросили в мусорник

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из депутатов райсовета, который присутствовал на заседании, неизвестные в масках вошли сегодня на заседание райсовета, вывели Балана на улицу, бросили в мусорный бак и обсыпали мукой.

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Затем депутат от Балан вернулся в зал заседаний и обвинил в инциденте ряд депутатов, руководство Ананьевской райгосадминистрации и райсовета.

В "Оппоблоке" также подтвердили эту информацию.

"Сегодня, 28 октября, представители Одесской самообороны избили депутата Ананьевского райсовета от "Оппозиционного блока" Николая Балана. Инцидент произошел на сессии районного совета... Серьезные травмы получил Николай Балан", - сказано в заявлении политсилы.