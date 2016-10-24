В России задержали подозреваемого в убийстве трех инкассаторов на Черниговщине - СМИ (фото)
В Санкт-Петербурге задержали двух украинцев, один из которых находится в международном розыске за убийство в 2015 году трех инкассаторов в Черниговской области.
Один из них, Александр Маклюк, оказался тем, кого власти Украины еще в начале декабря прошлого года объявили в международный розыск с заочной мерой пресечения – арестом, передает Фонтанка.
Его обвиняют в расстреле трех инкассаторов в прошлом году в Черниговской области.
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Второй задержанный пока не дает показаний. СМИ отмечают, что они проживали в РФ нелегально.
В данное время оба задержанных находятся в отделе полиции УМВД по Московскому району. Обвиняемый в тройном убийстве в ближайшее время будет помещен в один из следственных изоляторов Петербурга.
Первый зампредседателя правления "Приватбанка" Олег Гроховский на собственной странице в Facebook уже подтвердил эту информацию.
Напомним, убийство инкассаторов произошло 23 октября 2015 года под Черниговом. Инкассаторская машина перевозила около 15 млн гривен.