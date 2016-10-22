В Киеве произошел конфликт между представителями завода "АТЕК" и инженерного корпуса "Азов"

Об этом сегодня сообщили на сайте полиции Киева.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили присутствующих и зафиксировали обстоятельства происшествия.

Правоохранители установили, что один из цехов завода арендует инженерная группа «Азов». Представитель этой группы обратилась с заявлением о, по ее мнению, незаконном демонтаже и вывозе оборудования завода.

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По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства происшествия», – уверяют в полиции.