"Оккупай-педофиляй" по-одесски: полиция задержала последователей российского неонациста "Тесака" (фото, видео)

Об этом собщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Согласно сообщению, в преступную группировку входили около 15 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Злоумышленники с помощью представительниц слабого пола в темное время суток заманивали мужчин в один из одесских скверов, где грабили их и совершали над ними акты насилия, унижая их мужское достоинство. Свои криминальные действия злоумышленники снимали на мобильный телефон.

"Сначала мужчину грабили, отнимая наиболее ценные вещи, а затем, путем избиения и унижения, проводили с ним "разъяснительную работу". Свои действия злоумышленники снимали на мобильный телефон", - пишет пресс-служба.

Сотрудники криминальной полиции Хмельницкого отдела полиции провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых было установлено, что злоумышленники нашли новую жертву и имеют совершить над ним насильственные действия с ограблением. Во время нападения семь злоумышленников, среди которых две девушки, были задержаны с поличным.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении разбоя. Их вина доказана по двум эпизодам. Досудебным расследованием устанавливаются другие участники группы. Следствие продолжается.

Максим Марцинкевич, более известный под прозвищем "Тесак", организовал в Москве движение "Оккупай-педофиляй", занимающееся избиением и унижением людей, которых члены движения считают педофилами.

Своих жертв участники движения ищут через интернет и знакомятся с ними от имени несовершеннолетних. Все издевательства снимаются на видеокамеру, а затем видеоролики размещаются в интернете. Сам Марцинкевич называет "Оккупай-педофиляй" "социальным проектом, направленным на пропаганду национал-социализма, выявления сущности либеральных взглядов и привлечения внимания общества к этой проблеме", пишет "112 Украина".

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В 2013 году "Тесака" заочно арестовали по обвинению в экстремизме, поводом для этого стали три ролика на YouTube, где "Тесак" выступает в духе субкультуры скинхедов. В 2014 году его задержали на Кубе и в наручниках отправили в Москву, где суд его приговорил к 5 годам лишения свободы. 11 ноября того же года Мосгорсуд, рассмотрев жалобу осуждённого, снизил срок наказания до 2 лет и 10 месяцев.