Смертельное ДТП: в Харькове суд оставил под стражей патрульного

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат подозреваемого Олег Головков, соответствующее решение 20 октября принял Апелляционный суд Харьковской области по результатам рассмотрения жалобы защиты на избрание меры пресечения.

"Суд оставил в силе арест. Продлили до 8 декабря", - сказал Головков.

Он убежден, что это решение в большей степени политическое, чем правовое.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4 часов утра в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого погибли два человека, еще пять человек получили травмы.

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

12 июля патрульном Мамотюку, который управлял служебным автомобилем, объявили о подозрении в совершении преступления, после чего, 13 июля, взяли под стражу.

В первые две недели после ДТП в Харькове проходили митинги родных и знакомых погибших людей с требованием привлечь патрульных к ответственности.