СМИ узнали подробности о взрыве на химзаводе BASF в Германии: погибли два человека, 25 травмированы

Об этом сообщила Немецкая волна со ссылкой на агентство dpa.

Шестеро тяжелораненых находятся в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что судьба одного человека до сих пор неизвестна. Считают, что его тело находится на дне гавани предприятия.

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Причины взрыва газопровода устанавливаются. По информации BASF, горели этилен и пропилен. Местная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с трагическим инцидентом.

Хотя огонь удалось потушить в ночь на 18 октября, пожарные еще довольно долго пытались снизить температуру на месте пожара. Впрочем, место взрыва до сих пор остается недосягаемым.

Как сообщили на предприятии, газ из поврежденного трубопровода и в дальнейшем попадает в атмосферу. Пробы, однако, не подтвердили повышение концентрации содержания вредных веществ в воздухе.

Инцидент привел к частичной остановке цехов химического завода.