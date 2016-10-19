В Киеве возле "Лукьяновской" женщина погибла под колесами автомобиля

07:58, 19 октября 2016
Происшествия
910

В Киеве на улице Сечевых стрельцов недалеко от метро "Лукьяновская" автомобиль Honda насмерть сбил женщину.

Фото facebook.com/KyivOperativ

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Читайте такжеДТП под Каменцем-Подольским, в котором погибли 4 человека: полиция рассказала новые подробности

Предположительно женщина перебегала улицу перед троллейбусом, который остановился на остановке возле кинотеатра "Киевская Русь" и попала под автомобиль.

От полученных травм она скончалась на месте, говорится в сообщении.

На месте работала патрульная полиция.

Фото facebook.com/KyivOperativ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter