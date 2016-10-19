В Киеве возле "Лукьяновской" женщина погибла под колесами автомобиля

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

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Предположительно женщина перебегала улицу перед троллейбусом, который остановился на остановке возле кинотеатра "Киевская Русь" и попала под автомобиль.

От полученных травм она скончалась на месте, говорится в сообщении.

На месте работала патрульная полиция.