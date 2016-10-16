На границе с Крымом от огнестрельного ранения погиб украинский солдат
Сегодня, 16 октября, в отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцируется на границе с оккупированным Крымом, при невыясненных пока обстоятельствах погиб военнослужащий.
Во временном лагере на территории заброшенного солезавода, что в Геническом районе Херсонщины, он выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. Об этом сообщает Kherson.net.
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Пуля попала 23-летнему солдату в висок, и он скончался еще до приезда вызванной офицерами машины «скорой помощи».
Военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром подтвердил, что о факте гибели солдата его ведомство уже известили.
«Будут проверяться версии о самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Сотрудники военной прокуратуры в часть уже выехали», - так прокомментировал ситуацию военный прокурор.
По его словам, нельзя исключать также предположение о том, что военнослужащий пошел на суицид из-за конфликта с кем-то из сослуживцев.