На границе с Крымом от огнестрельного ранения погиб украинский солдат

Во временном лагере на территории заброшенного солезавода, что в Геническом районе Херсонщины, он выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. Об этом сообщает Kherson.net.

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Пуля попала 23-летнему солдату в висок, и он скончался еще до приезда вызванной офицерами машины «скорой помощи».

Военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром подтвердил, что о факте гибели солдата его ведомство уже известили.

«Будут проверяться версии о самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Сотрудники военной прокуратуры в часть уже выехали», - так прокомментировал ситуацию военный прокурор.

По его словам, нельзя исключать также предположение о том, что военнослужащий пошел на суицид из-за конфликта с кем-то из сослуживцев.