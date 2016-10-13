В Херсоне через окно кафе застрелили криминального авторитета (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Херсонской области, убийца выстрелил картечью с улицы через окно. Смертельное ранение пришлось на голову.

В тот момент жертва сидела за столом в компании еще одного мужчины. Убийца скрылся в неизвестном направлении.

Полиция получила сообщение об убийстве в 20:10. Эксперты-криминалисты выяснили, что выстрелы были сделаны из обреза охотничьего гладкоствольного ружья.

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Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь полиции Херсонской области Елена Ренкас отметила в эфире телеканала «112 Украина», что полиция рассматривает все версии убийства мужчины.

«Работает следственно-оперативная группа и рассматриваются все версии относительно совершенного преступления, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которое могло совершить это преступление», – сказала она.

На вопрос относительно информации, что убитый якобы является местным криминальным авторитетом, Ренкас отметила, что он «был осужден и известен в определенных криминальных кругах, не больше».