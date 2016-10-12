В Одессе дерево упало на автомобиль, придавив водителя (фото)
13:20, 12 октября 2016Происшествия
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В Одессе сегодня в результате падения дерева на автомобиль пострадал водитель.
Из-за падения дерева машину смяло / timer-odessa.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 10:30 на улице Головатого, 84 на автомобиль ВАЗ-2110 упало большое дерево из-за сильных порывов ветра.
В результате машину смяло. При этом придавило водителя, который находился в салоне.
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«Люди услышали удар, выбежали из офиса, достали мужчину, которого «скорая помощь» доставила в городскую клиническую больницу №1», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, также сегодня в Одессе не выдержал порыва ветра и упал строительный кран.
На Головатого, 84 от ветра упало дерево / timer-odessa.net
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