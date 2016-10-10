В Киеве возле метро "Петровка" мужчина дважды выстрелил в незнакомца
В Киеве вблизи станции метро "Петровка", произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
Отмечается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что вблизи станции метро "Петровка" слышны выстрелы и крики. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленного мужчину. По предварительным выводам медиков, он получил одно проникающее и одно непроникающее ранение грудной клетки.
35-летний пострадавший находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.
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"Полицейские выяснили, что у пострадавшего возник внезапный конфликт с незнакомцем. После словесной перепалки злоумышленник выстрелил в него и скрылся", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.
Как отметили в полиции, оперативно-розыскные мероприятия правоохранителей направленные на установление и задержание лица, причастного к тяжкому преступлению.