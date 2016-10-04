В Днепре расстреляли авто бизнесмена

Полиция Днепра устанавливает все обстоятельства стрельбы, которая произошла 3 октября на улице Чиркова вблизи торгового комплекса, сообщается на сайте полиции Днепропетровской области.

Правоохранители уточняют, что инцидент произошел сегодня в 7:20.

"Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов по бронированному автомобилю "Ауди", в котором находился директор торгового комплекса. Днепра. После этого злоумышленник уехал с места происшествия", - говорится к сообщении.

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Во время осмотра места происшествия на правой пассажирской двери было обнаружено три пулевых отверстия.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания нападавшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 24 июня около 3 часов ночи неизвестный бросил гранату во двор частного дома в Амур-Нижнеднепровском районе города.