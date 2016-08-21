В Харькове военный в салоне такси открыл стрельбу из автомата Калашникова (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, вчера, 20 августа, во время патрулирования к экипажу обратился водитель такси, который рассказал, что к его коллеге, другому водителю такси, сел мужчина в камуфлированной одежде с автоматом.

По словам водителя, во время движения мужчина начал вести себя неадекватно и произвел выстрел из автомата в окно автомобиля такси, в котором ехал.

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Патрульные выехали на место возможного нахождения автомобиля такси. На улице Тракторостроителей, когда водитель остановился, патрульные вытащили правонарушителя из автомобиля. Как выяснилось, мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы обнаружили при поверхностной проверке лица автомат АКС-74У, патроны для автомата и снаряженный патронами магазин. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.