Дело о расстреле милиционеров в Киеве: после столкновений у здания суда открыли производство

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, на трех человек составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Кроме того, в полиции отметили, что следователями открыто уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве возле апелляционного суда, на заседании которого рассматривали представление об избрании меры пресечения подозреваемым в расстреле в мае 2015 года двух правоохранителей, при попытке активистов прорваться через кордон полиции возникла потасовка.

В результате четырех активных участников задержали и доставили в Соломенское управление полиции. У одного из них изъяли нож.

Справка УНИАН. 2 мая 2015 года несколько неизвестных из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня), жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

В ночь на 4 мая молодчики в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Когда правоохранители попытались задержать преступников, началась стрельба. В результате погибли двое правоохранителей, еще трое - попали в больницу с ранениями.

Всего были задержаны 5 человек: Вита Заверуха, Андрей Романюк, Евгений Кошелюк, Николай Мнишенко и Дмитрий Ситников. У задержанных изъяли автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку.

В августе 2015 года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины против этих лиц.