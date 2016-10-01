Суд над подозреваемыми в убийстве милиционеров в Киеве: под зданием произошли столкновения (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, возле апелляционного суда, на заседании которого рассматривают представление об избрании меры пресечения подозреваемым в расстреле в мае 2015 года двух столичных правоохранителей, при попытке активистов прорваться через кордон полиции возникла потасовка.

В результате четырех активных участников задержали и доставили в Соломенское управление полиции. У одного из них изъяли нож, который отправят на экспертизу для установления, является ли он холодным оружием.

Після сутичок під Апеляційним судом затримали двох чоловіків pic.twitter.com/VQRYRt4Guv — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 1, 2016

На двоих будут составлены административные протоколы по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, убийство милиционеров в Киеве произошло в ночь на 4 мая 2015 года - тогда двое милиционеров погибли и трое попали в больницу с ранениями. По версии МВД, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.

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Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус (погиб при задержании), Николай Монишенко, Евгений Кошелюк. Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск".

По мнению знакомых с подозреваемыми активистов, озвученные МВД обстоятельства преступления не соответствуют действительности, а конфликт добровольцев с милиционерами мог возникнуть на идеологической почве.