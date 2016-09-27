В Австрии задержали женщину, которая везла останки мужа в чемодане - СМИ

Внутренности мужчины были аккуратно упакованы в два контейнера, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на австрийские СМИ. Женщина утверждает, что её муж умер во время операции, сделанной в Марокко. Она подозревает, что он был отравлен, пишет Kleine Zeitung.

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По словам женщины, она хотела провести токсикологическое исследование останков и для этого привезла их в Австрию. Эксперт, прибывший по вызову полиции, заявил, что полноценное исследование не может быть сделано в отсутствии тела целиком.

Останки были отправлены на хранение до завершения расследования инцидента. При этом полиция заявила, что женщина не нарушила никаких законов.