Убийца патрульных в Днепре забаррикадировался в жилом доме, полиция ведет переговоры - очевидцы (видео)

Об этом сообщает очевидец Константин Бычков в Facebook.

Он сообщил, что по состоянию на 15:10 преступники забаррикадировались в жилом доме на перекрестке улиц Чичерина и Свердлова. Правоохранители ведут переговоры с ними.

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Позже в соцсетях появилась информация, что оперативники начали штурм квартиры, которую снимал убийца.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, она скончалась в больнице. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.