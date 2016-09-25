Стрельба в Днепре: в больнице скончалась напарница патрульного, убитого при оформлении ДТП

Об этом сообщает "112 Украина".

"Пуля застряла в позвоночнике, врачи собрали консилиум для проведения операции. К сожалению, девушку не удалось спасти, она умерла на операционном столе", - говорится в сообщении.

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Ранее глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что имя патрульной - Макаренко Ольга.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области.

С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.