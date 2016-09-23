Крупный пожар в Москве тушили 14 часов, погибли 8 сотрудников МЧС (фоторепортаж)

Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, это сравнимо с половиной футбольного поля, сообщает Meduza.

На Амурскую улицу приехали около 150 пожарных; позднее число сотрудников МЧС, участвовавших в тушении, увеличилось почти вдвое. Пожар тушили около 14 часов.

При тушении пожара погибли восемь сотрудников МЧС. Все они находились на крыше, когда она обвалилась. Пожарные взобрались на крышу, чтобы «установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые могли взорваться в любой момент», — заявили в МЧС. Во время обрушения пожарные «вытолкнули из эпицентра своих товарищей, которые тоже могли упасть вниз».

МЧС сперва признавала гибель только двух человек, а про остальных говорила, что с ними потеряна связь. Вскоре выяснилось, что погибли все восемь спасателей, о которых сообщали агентства.

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В страховой компании «Согаз» заявили, что МЧС страхует каждого пожарного на сумму 2,3 миллиона рублей.

По неофициальной информации, возгорание произошло из-за использования обогревателей.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело. Его возбудили по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Ни о каких подозреваемых речи пока не идет. Следователи изъяли документацию компании «Склады Виктория», которой принадлежит помещение.