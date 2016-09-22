Во время тушения масштабного пожара в Москве погибли семеро пожарных - СМИ

Об этом пишет ТАСС.

По словам источника, "в момент тушения пожара в горящем здании обрушилась кровля".

"Их тела пока не обнаружены. Здание горит, сильное задымление и удушливый дым из-за пластика", - сказал источник издания.

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"Здание одноэтажного склада, где горят пластиковые изделия, имеет размеры 80 метров на 200 метров. Огонь развился по всех площади здания порядка на 1600 кв. метров. На ликвидации пожара задействовано 30 пожарно-спасательных расчетов", - сказал источник.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, "пять пожарных, тушившие пожар, не выходят на связь, их судьба устанавливается".