Двум пойманным беглецам из львовской психбольницы объявили о подозрении в побеге
Львовской местной прокуратурой №3 двум лицам, которые находились на принудительном лечении во Львовской областной государственной психиатрической больнице, сообщено о подозрении.
Как сообщает прокуратура области, те подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 394 УК Украины, а именно побега из специализированного лечебного заведения.
Эти двое находились в отделении №23 указанного лечебного учреждения на основании определений судов. Один из подозреваемых обвиняется в умышленном убийстве, другой – в незаконном завладении транспортным средством с отягчающими обстоятельствами.
Однако, 17 сентября текущего года примерно в 21:15 они совершили побег из спецучреждения.
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В результате принятых скоординированных мероприятий прокуратуры и полиции 21 сентября беглецы были задержаны. В настоящее время они снова помещены в Львовскую областную психбольницу, в условиях, исключающих их опасное поведение.
Им грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 2 лет.
Кроме того, прокуратурой области направлено требование руководству департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации о проведении служебной проверки законности действий сотрудников психбольницы в части обеспечения надзора и контроля за такими больными. Проверка продолжается.