Двум пойманным беглецам из львовской психбольницы объявили о подозрении в побеге

Как сообщает прокуратура области, те подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 394 УК Украины, а именно побега из специализированного лечебного заведения.

Эти двое находились в отделении №23 указанного лечебного учреждения на основании определений судов. Один из подозреваемых обвиняется в умышленном убийстве, другой – в незаконном завладении транспортным средством с отягчающими обстоятельствами.

Однако, 17 сентября текущего года примерно в 21:15 они совершили побег из спецучреждения.

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В результате принятых скоординированных мероприятий прокуратуры и полиции 21 сентября беглецы были задержаны. В настоящее время они снова помещены в Львовскую областную психбольницу, в условиях, исключающих их опасное поведение.

Им грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, прокуратурой области направлено требование руководству департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации о проведении служебной проверки законности действий сотрудников психбольницы в части обеспечения надзора и контроля за такими больными. Проверка продолжается.