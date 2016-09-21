Прокуратура взяла на контроль ход расследования заказного убийства директора Caparol

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа в составе прокуроров и сотрудников полиции установила у погибшего мужчины огнестрельные ранения.

Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

В уголовном производстве назначена судебно-медицинскую экспертизу, ряд молекулярно-генетических, трасологических, пожарно-технических, химических экспертиз.

Читайте такжеСуд максимально смягчил меру пресечения патрульному, подозреваемому в убийстве юноши в BMW в Киеве

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

«Согласно требованиям УПК Украины в уголовном производстве назначена группа прокуроров, которые осуществляют полномочия прокуроров в форме процессуального руководства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с целью полного, всестороннего и непредвзятого расследования указанного уголовного производства процессуальным руководителем предоставлены следователю письменные указания.

Читайте такжеВ Украине количество преступлений возросло на 23%, большинство из них - из-за обеднения

Прокуратура Киевской области взяла на контроль ход расследования этого преступления.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.

По данным полиции, потерпевший выгуливал в поле возле одного из дачных кооперативов собаку, где на него напали неизвестные и убили с применением огнестрельного оружия.

«Принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и розыска преступников», - подчеркнули в областном полицейском главке.