Прокуратура взяла на контроль ход расследования заказного убийства директора Caparol
Прокуратура Киевской области взяла на контроль расследование заказного убийства 42-летнего директора дочернего предприятия Caparol в с. Крушинка Васильковского района.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа в составе прокуроров и сотрудников полиции установила у погибшего мужчины огнестрельные ранения.
Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.
В уголовном производстве назначена судебно-медицинскую экспертизу, ряд молекулярно-генетических, трасологических, пожарно-технических, химических экспертиз.
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В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.
«Согласно требованиям УПК Украины в уголовном производстве назначена группа прокуроров, которые осуществляют полномочия прокуроров в форме процессуального руководства», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что с целью полного, всестороннего и непредвзятого расследования указанного уголовного производства процессуальным руководителем предоставлены следователю письменные указания.
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Прокуратура Киевской области взяла на контроль ход расследования этого преступления.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.
По данным полиции, потерпевший выгуливал в поле возле одного из дачных кооперативов собаку, где на него напали неизвестные и убили с применением огнестрельного оружия.
«Принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и розыска преступников», - подчеркнули в областном полицейском главке.