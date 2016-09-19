В Винницкой области от взрыва снаряда погиб 8-летний мальчик, еще один тяжело ранен

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Винницкой области, по предварительной информации, взрыв произошел во время игры детей на поле за селом.

«Вероятно, что мальчики нашли часть снаряда, который мог выкопать трактор во время пахоты. Из любопытства они занесли его на территорию лесопосадки и пытались разобрать», - отмечается в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Кроме того, выехали специалисты взрыво-технического отдела полиции и кинологи со служебными собаками для обследования территории на предмет выявления взрывоопасных предметов.

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.